櫃檯買賣中心第10屆第7次董事、監察人聯席會議，會中通過寶緯工業公司(4558)、寶德科技（3349）股票上櫃申請案。

寶緯公司主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹(勳)霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元；寶緯公司109年營業收入為13億9635萬6000元，稅後盈餘為8944萬元，每股盈餘為2.02元；110年前3季營業收入為15億5397萬9000元，稅後盈餘為1億4410萬2000元，每股盈餘為3.26元。

寶德公司主係從事電競週邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，董事長為盧賀隆，推薦證券商係日盛證券、台中銀證券及德信證券，申請時資本額3億3997萬4000元；寶德公司109年合併營業收入為8億1346萬3000元，稅後盈餘為2138萬1000元，每股盈餘為0.65元；累計110年前3季合併營業收入為9億8315萬元，稅後盈餘為5586萬1000元，每股盈餘為1.63元。