由於中國大陸對新冠病毒的態度是零容忍度的，全國嚴陣以待下，習近平也大約兩年都沒有出國外訪過。但是對2月初即將到來的國際重要賽事北京冬奧，以及全球供應鏈供貨失衡方面，會不會產生什麼實質影響性，外界也正在關注。

未來這一年，近一點來說，北京冬季奧運會即將在2022年2月4日舉行，遠一點還有秋天的中共黨代表大會，這是不是意味著中國大陸因為新冠病毒尚未完全消滅，又要繼續封境一年。與美國等地抱持與病毒共存不一樣，中國大陸是不允許病毒存在的，但凡發現任何採陽案例就會被隔離。

中國大陸透過各種方式找尋新確診者以避免大幅傳染，若發現相關病例可能就會封鎖該地。看起來雖然很不人道，但實際上而言卻避免更多人喪命於新冠病毒。但全球憂心的是，中國大陸自己研發的疫苗，是不是能有效抵抗新冠病毒，畢竟中國大陸是全球非常重要的一條經濟脈絡。

與歐美各地相較，迄今僅少數Omicron病例在中國大陸傳出。近來，該地與越南相接的南部城市傳出Omicron入境後，立馬就有20萬人遭到隔離，隨著農曆新年即將到來，接下來可能還會有更多社交禁令出台。

但最重要的是，北京來年2月的冬奧即將開幕，在美國為首全球主要國家陸續杯葛不派官員參加下，這場全球運動盛事該如何進行，世人也都在關注中。由於中國大陸是全世界最主要的代工國家，過去兩年因新冠病毒崛起，會不會導致該地供應鏈失調，近而引發全球各地各樣商品短缺。

牛津大學認為，雖然中國大陸時不時會傳出封城抗疫消息，但不會造成全球供應失調。因為，中國大陸很大，一旦某地因疫情加劇被封鎖，還有其它地方可以奧援。同時，中國大陸並不會為了不派員參加國際會議吸取新知，而讓自己成為知識孤兒。

不過，部分國際顧問公司卻很擔憂，因為從新冠病毒爆發的2020年起，就沒能夠造訪中國大陸，對於產業新知無法全盤掌握外，同時也無法維繫當地關係。

就在全球一片不支持北京冬奧之際，俄羅斯26日挺身表示，總統普丁2022年目前唯一一次確定出國訪問，就是去北京參加冬奧開幕式。同時，俄羅斯也指出，美國等西方少數幾國不派代表出席北京冬奧的決定是不可接受的，而且也是錯誤的。

因為普丁認為，試圖利用體育來解決眼前的政治問題是錯誤的。