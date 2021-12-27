小編今天(27日)精選5件不可不知的國內外財經大事。近期部分市場法人因認為半導體生產鏈的庫存修正即將到來，下修晶圓代工廠2022年毛利率表現預估。然而晶圓代工廠卻認為毛利率仍有持續攀升空間，關鍵原因包括在台積電帶頭下晶圓代工價格將續漲，產能及下單量保障長約比重拉高，以及2022年產能利用率將全線滿載。

【1】四雄 晶圓代工毛利率登峰

晶圓代工四雄台積電、聯電、力積電、世界先進受惠於產能全線滿載，第四季合併營收可望同步創下歷史新高，且毛利率表現將持續拉升且達展望高標。2022年來看，由於價格確定調漲，加上與客戶簽訂產能保障長約，以及產能利用率維持滿載投片，法人看好晶圓代工四雄第一季營收可望再創新高，且毛利率將同步登峰。

【2】雙利多助陣 車用概念股飆風

全球電動車需求強勁，加上車用晶片缺貨情況明年可望趨緩，市場預估，將帶動汽車銷量將進一步回溫，尤其以車用電子零組件拉貨力道備受看好，激勵相關概念股百一（6152）、精星（8183）、信邦（3023）等24日同步攻上漲停。

【3】台股衝萬八 11檔今年漲翻天

台股在歲末年終之際，加權指數24日在盤中衝上萬八，並創下18,039點新高紀錄，包括IC設計晶宏（3141）、大眾控（3701）等11檔個股，今年來漲幅翻了好幾倍，成為今年股市的大贏家。

【4】鄭貞茂：貨櫃三雄今年賺贏銀行業

貨櫃海運業擁抱百年一遇大多頭行情賺翻了！今年前三季運輸類股每股獲利王、陽明董事長鄭貞茂26日樂觀估算，貨櫃三雄今年獲利大概5,000億元上下，有機會一舉超過台灣銀行業獲利總和。

【5】部分船運公司 暫停服務到2月中

大陸嚴格防疫管控下，返鄉船員被迫得接受更長時間的隔離，也讓船運公司人力調度更加困難。據悉目前已有不少航運公司宣布自12月下旬起到2月中旬暫停珠三角一帶的航運服務，業內人士憂心，此舉將對供應鏈造成極大衝擊，尤其水泥、天然砂等建築材料恐將面臨短缺。