蘋果手機iPhone的電池健康度要如何保持在最佳狀態，延長使用壽命，一直是民眾關注焦點，YouTuber蘋果爹日前PO出影片教大家4種方式可以讓電池健康維持在100%，但他坦言這樣的方式太過極端，另外也分享4種一般人使用者比較能做到的4方法，維持電池健康。

蘋果爹在YouTube表示，根據國外論壇討論及蘋果官方提供的數據實測下，使用4種極端方式可讓iPhone在使用一年後仍維持100%的電池健康度。分別為：

1.使用原廠5w充電頭。

2.電量維持在40%至80%間充電。

3.充電時不使用手機。

4.不使用會讓手機過熱的Apps。

蘋果爹表示，確實做到這4種方法使用手機的模範生，能讓iPhone使用1年後仍維持100%的電池健康度，但這樣太辛苦了，因此建議一般人若想延長電池的健康度，可開啟「設定-電池選項-電池健康度-打開『最佳化電池充電模式』」，讓iPhone自動學習，以涓流的方式緩慢充電，並維持以下的充電方式：

1.開啟最佳化電池充電模式。

2.非必要時，不要使用快充。

3.注意手機溫度及環境溫度，維持在0度到35度之間。

4.不要用到低電量〈30%或20%〉再充電。

最後，蘋果爹表示，使用iPhone時記得要隨池補電，保持一定電量，若充電要充過夜時，要開啟最佳化充電模式、使用低功率的充電頭充電，但他也指出，若嫌這樣子使用手機太麻煩，也可把電池當作消耗品，壞了就換。

對此，網友看完紛紛留言：「XR我使用滿3年電池健康度97%，充電方式就跟模範生差不多」、「我自己的iPhone8習慣是盡量能滿電就滿電，少低於50%以下，用4年電池健康度93%，不過主機板漏電」，也有人表示，「按照現代人換手機的速度，感覺直接過保換電池比較實在」。