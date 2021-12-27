黃男因拒絕夜間偵訊，警方晚間先將他移送刑大拘留室，面對媒體問及「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」黃男一度腳軟，連說對不起。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市昨晚（26日）發生一起重大酒駕車禍，一名有酒駕紀錄的黃姓駕駛，開著BMW撞上正在過馬路的一家4口，媽媽送醫不治，爸爸與2名女兒皆受傷，其中一名15歲大女兒小腿骨折、全口牙齒脫落，14歲小女兒四肢挫傷，全家因為黃男的酒駕瞬間天人永隔。肇事的黃姓駕駛酒測值高達1.24毫克，讓高雄市長陳其邁震怒說重話從嚴重判，網友留言「酒駕致死辦公投」， 黃男得知自己酒駕撞死人要移送，也嚇得軟腿頻說對不起。

38歲的黃姓男子，昨晚7時20分許開著BMW自小客車，行經前金區河東路和國民街口，毫無減速撞飛正穿越斑馬線的林姓男子一家人，造成林男的妻子當場噴飛又重摔落地，送醫後宣告不治，林男與2個女兒都受輕重傷。

黃男肇事時，似乎未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。由於黃男拒絕夜間偵訊，警方晚間先將他移送刑大拘留室，面對媒體問及「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」黃男一度腳軟，連說對不起。

警方查出，2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，昨天的酒測值高達1.24毫克，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

高雄市長陳其邁得知此事相當憤怒，立即下達指令從嚴依法偵辦，但有民眾留言表示「震怒以後呢？還是沒下文」、「酒駕肇事致死判死刑，辦個公投啊！」、「舉辦公投！酒駕唯一死刑！」、「如果公投酒駕者施以鞭刑的一定去參加公投！」

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！