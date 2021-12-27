藝人黃子佼和孟耿如愛情長跑多年，原本打算今年舉辦婚禮，但受到疫情攪局最後不得不改為登記。不過，小S日前接受採訪時卻表示「有包大紅包」給黃子佼，黃子佼卻在臉書上發文表示「沒收到」，小S看到後則再度回應笑翻一票網友。

小S日前在新開的節目「熙娣想聊」中，第一集便請到了重量級嘉賓黃子佼，而節目上聊到黃子佼與孟耿如的結婚話題時，小S脫口表示「我已經有包紅包了」，還強調「包蠻多的」引起網友熱烈討論並大讚小S是「最佳前女友」。但黃子佼卻在昨（26）日，於臉書粉絲團上轉發該新聞截圖，並表示「！懸案！她講這一段的時候是在外景我看到時則是有點一頭霧水我們沒辦婚禮也沒收紅包啊她是托誰還是記錯前男友？」再度引發熱議，網友紛紛在留言處標記小S。

小S看到後立即跳出來回覆「可能我作夢吧！後來看報紙，你說沒辦婚禮，我也嚇到，為何我覺得你辦了，只是我沒去？！但也懶得剪掉那段了！反正你到時辦滿月我再補嗎！總會辦什麼吧？還是我匯錢給你」，逗趣的互動再次逗的網友哈哈大笑，紛紛留言「懸案真相大白」、「S姐果然是性情中人」、「真相只有一個。是誰沒給又或是誰拿了這“不少”的紅包」、「紅包被中間人拿走了」、「應該記錯前男友了，哈」、「哈哈哈哈，蠻傻眼的！到底記成誰？還是夢中已包了，只是現實是沒有的！正所謂夢裡很美麗現實是殘酷的」。