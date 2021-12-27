根據萬事達卡公司（Mastercard Inc）周日發布的報告，受惠於電商銷售額飆升，在今年11月1日至12月24日的節日購物季期間，美國零售額成長8.5%。

根據萬事達卡出具的SpendingPulse報告，在今年的節日購物季期間，美國的電商銷售額大幅成長11%，再次突顯出這場大流行病在改變消費者購物習慣上所扮演的角色。

報告並指出，在供應鏈瓶頸的擔憂籠罩下，購物者亦湧進實體商店，使實體店銷售額較去年同期成長8.1%。

萬事達卡資深顧問Steve Sadove在聲明中表示，購物者渴望在這一波零售消售熱潮到來之前獲得他們的禮物，有關於供應鏈短缺和勞動力吃緊的消息，促使消費者蜂擁進入線上和實體商店。

數據顯示在今年的節日購物季，電商銷售額占零售總額約20.9%，顯示當消費者舒舒服服地待在家裡，輕鬆享受著瀏覽和購買的樂趣時，電子商務也持續保持增長。

報告亦指出珠寶和電子產品等市場持續增長，珠寶銷售額較去年同期成長32%，電子產品銷售額成長16.2%。

這份SpendingPulse報告將萬事達卡支付網路中的銷售活動與現金及其他支付形式的估算值結合，以追蹤消費者的支出動態，但不包括汽車銷售。