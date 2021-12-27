港星陳小春早年靠演《古惑仔》「山雞」走紅，《鹿鼎記》韋小寶也讓人印象深刻，2017年與兒子Jasper參加育兒實境秀《爸爸去哪兒5》受好評。近年有廠商看上陳小春的名氣，邀請他去直播帶貨賣東西，但連賣3場銷售額僅5,000元人民幣（約2萬元新台幣），而廠商成本高達51.5萬人民幣（約台幣224萬），氣得告上法院要求退錢，最後法院判定廠商勝訴。香港名導王晶也被傳類似新聞，氣得他昨(26)日嚴正否認並大罵：「神經病！」

據陸媒報導，有公司花人民幣51.5萬和直播業者簽合約，並找陳小春與多位網紅一起賣該公司產品，沒想到原定傳媒公司提供16場次直播銷售推廣活動，其中10場由粉絲總量大於或等於1,000萬的專業帶貨達人執行，其餘6場則由其他明星或網紅執行。

港星陳小春與老婆應采兒近年在大陸綜藝節目上發光發熱，人氣攀升甚至更勝以往。（圖／截取自應采兒IG）

廠商按約支付51.5萬元的推廣服務費後，傳媒公司又將原來16場直播的直播主，改為陳小春加3名網紅，時間為11月5日~11月11日，並約定服務費減少10萬元。但陳小春只有來一場，加上在直播當天沒有在直播間補上商品連結，導致這場直播僅幾分鐘就被下架，看似是主辦方有疏失。

隨後陳小春無法再補一場，於是陳小春的助理代打，結果三場直播下來只賺進5000人民幣，也讓廠商大賠錢提告，法院審理後認為，助理補播的效果顯然不能等同於陳小春，且陳小春助理也不是流量主播，故應視為陳小春直播不成功。傳媒公司實際安排直播成功共計3場，但合同約定應直播16場，故判定傳媒公司嚴重違約，需退41萬人民幣給廠商。但須注意的是賠錢方是傳媒公司，而非陳小春。

香港名導王晶也被傳直播帶貨慘賠，氣得他嚴正否認並大罵：「神經病！」。（圖／中時資料照片）

另根據陸媒《每日經濟新聞》報導，一場發生在2020年7月16日的晚間直播，找來千萬粉絲級主播「廣東雨神」，並號稱搭檔香港知名導演「王晶」，然而該場直播卻在凌晨0:07開始，且推廣期間王晶並沒有入鏡，最後也僅賣出6瓶800多元人民幣（約合3,500元新台幣）的商品，護膚品廠商付出人民幣8萬2,820元，廠商將簽約推廣服務的經紀公司告到上海寶山法院，法院認定經紀公司構成瑕疵履行，構成違約應賠償人民幣3.5萬（約台幣15.4萬元）。

對此，香港名導王晶本人於昨(26)日深夜發文痛斥：「神經病，從未答應過任何人直播帶貨，誰再冒用名字，法律追究絕不客氣！」強硬文字搭配一張男子一腳踢飛襯衫男的照片，否認外界謠傳。網友推測本人發文的舉動，可能是同意直播，但是沒有同意要帶貨；粉絲歪樓討論「真的直播帶貨不如去挖掘新人」、「不如直播談談倚天屠龍記」、「這一腳是佛山無影腳吧」。