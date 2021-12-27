2021台灣人瘋什麼？

曾有句話說「台灣最美的風景是人」，友善熱情的台灣人不只是對外來客，遇到自家事時也是同樣熱衷，喜歡一起跟風朝聖，回顧2021年有哪些事特別風靡網路呢？

2021台灣人走過疫情三級警戒，迎接東京奧運盛事，中間也有許多突如其來的新聞事件、新概念或流行語，豐富我們的生活點滴，其中哪些爆紅事件，讓網友一窩蜂跟流行？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來盤點，快往下看看你是否也有一波跟上～

NO.10 到處都能見到《鬼滅之刃》

雖然《鬼滅之刃》動畫早在兩年前開播，但聲量高峰是落在2020年底《鬼滅之刃：無限列車》電影上映期間，除了全民瘋鬼滅，網紅鍾明軒的配音爭議也掀起高度關注，這股熱潮也持續到2021年。

不僅手遊「神魔之塔」與其合作，就連疫情間日本贈送疫苗，日本台灣交流協會也發文用《鬼滅》梗比喻，即時艱難也不要加入惡鬼聯盟，一起同心協力奮戰，直到今日也能鬼滅周邊遍佈書局、夾娃娃機等，近期動畫第二季遊郭篇上映，再次登上Netflix熱播排行掀起話題。

NO.9 跟風買虛擬幣、加密貨幣

2021年不只股票市場熱，虛擬幣市場也超夯，史上首個也是第一大的加密貨幣「比特幣」就在上半年屢創高點，後續雖然暴跌，但11月9日又來到歷史最高點6.83萬美元。

就連特斯拉執行長馬斯克，也多次推特發文看好，宣布可以用比特幣交易車輛，還提及要將基於柴犬梗圖的「狗狗幣」上月球，每次發文都足以撼動幣值漲幅，越來越多人好奇「虛擬幣」市場，還有人利用韓劇《魷魚遊戲》發行魷魚幣，價格3天狂飆700倍，雖然沒過多久價格就暴跌躺平，仍證明大家對虛擬幣市場的一窩蜂熱潮。

NO.8 什麼都要「元宇宙」一下

10月份全球最大社群媒體臉書公司，宣布改名為「Meta」，全力朝向Metaverse元宇宙發展，讓大家都在問「元宇宙是什麼」？

元宇宙是指人類透過科技，打造第二個「虛擬平行時空」，在那裡人們可以從事工作、社交與娛樂等大部分真實生活，雖然概念還很新穎，但是話題發酵速度非常快，從5G科技、股票投資，到電玩娛樂處處都能沾上邊，雖然有不少網友認為這是炒作，但也有很多人覺得這波趨勢是「來真的」，希望能搶先成為元宇宙一份子，你是否也有跟上這波風潮？

NO.7 韓劇《魷魚遊戲》沒看就落伍

疫情讓更多人仰賴串流娛樂，其中韓劇《魷魚遊戲》以死亡遊戲劇情，大手筆美術造景以及孔劉等大咖飆戲，9月Netflix開播後，隨即引發全球觀眾熱烈討論，其中像是「一二三木頭人」、「打畫片」、「戳椪糖」等橋段，從政治人物、網紅名人都跟風模仿，到網路小編到店家宣傳，幾乎都是相關劇情梗，到了萬聖節期間，路上更是滿滿都是《魷魚遊戲》參賽者與面具工作人員裝扮，這股爆紅風潮也造成網友討論。

NO.6 排隊逛西門町唐吉軻德

﻿日本是台灣人最愛造訪的旅遊國家之一，大型連鎖商場「唐吉訶德Don Don Donki」更是許多人必去的掃貨天堂，2021年新冠疫情大家無法出國，使得唐吉訶德1月在西門町展店更顯珍貴，讓許多哈日迷為之瘋狂，吸引大批民眾排隊朝聖，雖然當時逢部桃群聚，確診者足跡遍佈101大樓等，仍止不住大家想要爆買衝動，人潮聚集大排長龍，光結帳就要等5小時，當時有不少網友看衰一定會倒閉，但將近一年過去仍屹立不搖，還即將在光華商場開2號店，再次引發話題。

NO.5 肉桂捲爆紅搶購潮

來自瑞典的國民糕點「肉桂捲」，由發酵麵包、肉桂、糖和奶油組成的小小肉桂捲，撒上糖粉搭配不同淋醬，香氣逼人讓人食指大動，2021年Google搜尋量創近5年新高，也累積出高聲量，4月舉辦第一個「肉桂捲市集」達到討論高峰。

肉桂捲變成潮流，不僅講究包裝，網紅、KOL跟著開箱品嚐，拍攝圖影抓住網友眼球，各種肉桂捲名店如雨後春筍般冒出，有些網購甚至得等上大半年，還有店家把肉桂捲精品化，一顆賣到300元也有人瘋搶，不久後好市多也開賣，讓許多鄉民也驚嘆「怎麼身邊越來越多人喜歡」、「認真回，很多妹子愛」。

NO.4 Clubhouse邀請碼求上車

還記得2月過年期間，人人都在「搶上車」Clubhouse嗎？語音社交平台Clubhouse誕生於Covid-19疫情期間，以「邀請制」控管註冊人數，起初許多國外科技菁英、明星大咖都加入，如特斯拉執行長馬斯克、美國名嘴歐普拉等人，加上邀請制珍稀性，讓許多台灣網友也對Clubhouse超好奇，瘋狂求上車，還有人把邀請碼拿去轉賣，可見當時火紅程度。

爆紅期間台灣也有很多知名玩家，如台灣迷因、唐綺陽等，可惜隨時間過去熱度漸消，clubhouse從2月下載量960萬次， 4 月下載量只剩下92萬暴跌90%

NO.3 壽司郎「鮭魚之亂」

說到跟風事件怎麼能錯過2021年3月份「鮭魚之亂」呢？起初僅因為日本連鎖迴轉壽司業者「壽司郎」，推出活動與「鮭魚」同名者就能免費用餐，但這促銷竟然引發大型從眾效應，先是有人把名字改成「廖鮭魚」、「張簡鮭魚」、「劉品漢帥鮭魚」，還有民眾跟風改成超長19字「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」。

雖然網友大呼傻眼，但仍擋不住鮭魚控瘋狂，前後竟累積331人改名，這奇景不只登上國際新聞，還成為德國益智節目橋段，連外國人都猜不到台灣人為了吃免費鮭魚竟願意改名，後續還有人改不回名字，讓鄉民也嘆「鮭魚之亂，紅遍全球」。

NO.2 東京奧運賽事

2020東京奧運雖因疫情延辦一年，但四年一次盛事，加上台灣選手在賽事中表現優異，仍創下高熱度，台灣共拿下12面獎牌，締造史上最佳紀錄，其中2面金牌由郭婞淳舉重、李洋、王齊麟羽球「Taiwan in」奪得，楊勇緯拿下柔道銀牌被奉為男神，體操李智凱更感動無數台灣人，羽球天后戴資穎對戰讓眾多網友守著轉播為她加油，許多選手成為熱門關鍵字。

平時不太關注體育的人也加入這股奧運風潮，跟著在電視前加油，拍照上網打卡，戴上Taiwan in口罩等，造成一股奧運風潮，不同運動項目及選手聲量提高，在疫情一片低靡的社會氣氛中，成為鼓舞人力的正能量事件。

NO.1 蕾神狂鎚王力宏

歌手王力宏以「優質偶像」人設走跳演藝圈20年，雖中間一度有傳言其性向等疑雲，但與李靚蕾閃婚後，甜蜜曬恩愛掃除謠言，不料這段婚姻維持8年後，醜聞大爆發，前妻化身「蕾神之鎚」在社群踢爆他花心渣男、約炮召妓行為，讓王力宏形象大崩壞！

陸續有王爸反控女方，緋聞對象BY2 Yumi、徐若瑄等人出面澄清，但李靚蕾3天內快速反擊，深夜用長文以擠牙膏式曬出證據與爆料，讓廣大網友卯起來「追連載」，網路上更出現「宏慌之力、蕾神鎖噁」等流行語，成為2021年底超大條八卦，還有網友要求「見宏就休」，體恤大批吃瓜群眾辛勞，大家跟風李王婚變新聞的速度，比追奧運賽時還勤，短短一週就衝上話題冠軍。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月1日至2021年12月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣人跟流行事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」