高雄一名駕駛BMW的黃姓男子，昨晚行經河東路和國民街口時，撞上正在過馬路的一家四口，其中37歲范女因傷重宣告不治。資深媒體人黃暐瀚的母親今年5月初也遭酒駕撞死，他今（27）日痛批，酒駕根本是移動殺人機器，但台灣居然變成這樣，毫無辦法。

這起車禍發生在26日晚間7時20分許，警方指出，駕駛BMW自小客車38歲黃姓車主行經前金區河東路和國民街口的無交通號誌路口，當時有林姓男子等一家行人正穿越斑馬線，未料，黃男經過路口未減速，直接衝撞林男一家人。警方趨前調查時，聞到肇事黃男滿身酒氣，當場對他酒測，結果酒測值高達1.24毫克。

高雄市前金區河東路26日晚間發生一起車禍，BMW車主酒駕在路口衝撞路人，造成一家四口受傷，母親不治。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

黃暐瀚今在廣播節目「POP撞新聞」中感嘆，何時台灣變成變酒駕共和國了？每天有多少人酒駕？有的沒被發現、有的撞了再撞，政治人物要讓人民安居樂業，任何人走在路上都可能被酒駕撞死，但台灣居然變成這樣，居然毫無辦法，多痛苦。

黃暐瀚說，這是令人沉痛的消息，但必須嚴正面對，今年5月他的母親也被酒駕撞死，這段時間都沒談過酒駕，而事發後也多次被邀請上節目談酒駕議題，但他都拒絕，黃暐瀚坦言，身為當事人其實很難平復，但酒駕令人深惡痛絕，多少家庭被酒駕撞傷、撞死，他們的家庭以後怎麼辦？酒駕的人即便被收押、關了幾年後假釋，又出來酒駕撞人？

每次酒駕發生後，黃暐瀚表示，大家都很憤怒，他也問，那如果吸毒茫掉呢？這些人坐在駕駛座、手握方向盤就是殺人機器。他並舉例，許多國家對酒駕的罰則都相當嚴格，抓到人直接扣在警局一個禮拜，甚至扣車或沒入車輛。

黃暐瀚呼籲，台灣必須修法，每年那麼多人被酒駕撞死、撞傷，他也在節目中向大家喊話，「喝了酒一定不開車」，否則可能會一輩子遺憾。

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