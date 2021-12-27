菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日表示，誤判情勢將導致台海爆發戰爭，他強調菲律賓軍隊沒有力量對抗中國大陸，武裝對抗大陸將是「最愚蠢的事」，若台海爆發衝突，菲律賓將保持中立，「這不關我們的事。」

雷伊颱風重創菲律賓。

綜合菲律賓新聞社（Philippine News Agency）、《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）26日報導，杜特蒂是在23日在宿霧省（Cebu）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地的一場指揮官會議上做出上述表示，由於雷伊颱風重創菲律賓中部及南部，他很慶幸西菲律賓海情勢沒有升溫，使得軍警得以馳援當地災民。

不過杜特蒂也表示，如果情勢升溫，他不會與大陸開戰。他說：「如果他們在這裡製造麻煩，只要我還是總統，我就不會讓這發生，我們永遠不會加入戰局，我們要如何與中國的火力匹敵？」

他說菲律賓軍警沒有能力對抗大陸，「他們沒有準備好加入戰爭，當我們知道會發生什麼結果時，為什麼我們還要加入？」

他說這個區域一個簡單的錯誤就能爆發戰爭，「台灣議題，如果向南延伸，一個簡單的錯誤，誤判，當飛彈如雨般落在台灣，那就是真的爆發戰爭。」

他說如果開戰，菲律賓最好避免衝突，因為這不關菲律賓的事。「我們在他們的權力博弈中微不足道，這不關我們的事」，他說菲律賓只有南海問題，針對南海問題，菲律賓將以最好的外交手段解決，「因為我們還沒準備好對抗大陸，不是現在。」

他強調菲律賓確實有南海問題，但是這不構成武裝對抗大陸的理由，「那將是最愚蠢的事，我們將保持中立，隨他們去。」