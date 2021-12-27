The Lakers and Isaiah Thomas won’t do a second 10-day contract, making him a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Multiple teams are expected to express interest in Thomas, who averaged 9.3 points in four games for Lakers. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2021

先前耶誕大戰並未獲得任何上場機會的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，27日遭《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，湖人已經決定不給艾塞亞湯瑪斯第2份10天短約，代表他再次成為自由之身，不過目前傳出不少球隊都想找這名「最強175」後衛。

湖人在18日用困難條例跟艾塞亞湯瑪斯簽下10天短約，讓他得以重返NBA舞台，合計出賽4場，平均每場拿下9.3分、2.0籃板及1.5助攻，三分命中率僅2成27，表現並不符合湖人要求，所以早已傳出湖人沒有打算繼續跟他簽下短約。

隨著湖人再用困難條利簽下達倫柯利生、史坦利強生兩名後衛，就算今天湖人確定替補後衛隆多觸發聯盟健康與安全協議停賽，湖人還是決定把艾塞亞湯瑪斯釋出，最大的原因除了他的命中率欠佳，他的矮小身材更成各隊針對進攻的對象。

如今艾塞亞湯瑪斯不滿10天就被湖人釋出，不過目前各隊陷入疫情影響嚴重，或許仍有球隊希望可以招募他，但如果他繼續交出這樣低迷的投籃命中率，恐怕還是待不了太久，只會淪為被各隊丟來丟去的窘境，接下來就看他能否真正振作起來了。