花旗消金業務台灣買家遲遲未定案，日前傳出富邦金取得優先議約權，價格約600億，引起網友們熱烈討論，有人認為富邦才剛協助花旗解決大陸消金業務，雙方有不少合作經驗，看好富邦金能吃下，但有網友卻爆料，外銀星展銀行也是熱門人選，甚至透露金融圈都在流傳此消息。

花旗在今年4月宣布退出包括台灣、南韓、大陸及泰國在內13個地區的消金業務，將專注在企業銀行與財富管理等業務，透過新加坡、香港、阿拉伯及倫敦的營運中心保持在歐洲、亞洲及中東的業務。

花旗開賣台灣業務，10月底曾傳出本土金控國泰金、富邦金與外銀星展、渣打銀行為潛在買家，出價約為20億美元（約新台幣560億）元，一度傳出會衝高至40億美元（約新台幣1120億），但直至12月都未有明確進展，如今再傳出，富邦金取得優先議約權。

工商時報報導，花旗（台灣）最晚明年1月要公布優先議約對象，才有足夠時間準備後續金管會核淮、客戶電腦資料、員工安置或移轉等作業。目前市場仍傳聞富邦金出線機率最高，價格則可能是新台幣600億元。

消息引起PTT網友們熱烈討論，不過有網友提及星展銀行（DBS）也是富邦金的強力競爭對手，「目前金融圈反而開始傳是DBS」、「我個人反而是比較看好DBS得標」、「外銀不見得沒戲，至少之前ANZ也是讓DBS吃下來」、「會不會就是星展跟富邦在搶。」

此外，有內行人則點出，過去花旗曾是富邦金的大股東，且日前富邦金已吃下大陸消金業務，雙方已有不少合作經驗，看好富邦能奪得花旗台灣業務，「吃下花旗消金業務，富邦銀更強大」、「大陸花旗的大爛攤子星展國泰不收，是富邦幫花旗收，台北富邦又出最高價，2家又合作過，不給富邦理由是？」、「富邦根本台灣金融巨獸了。」