封關倒數，進入2021年的最後一周，台股今(27)日開盤以17975.41點開出，隨即再站上萬八關卡，台積電以604元平盤開出後，一度上漲4元至608元，聯電開盤小漲0.3元至64.6元，聯發科更漲逾3%，來到1160元，貨櫃三雄也有接近1%的漲幅，萬海重回200元價位，大盤漲逾百點，突破上周五(24日)創下的18039點，再創歷史新高，截至9點37分，指數來到18079.49點。

美股上周五耶誕節假期休市，台股24日盤中衝上18039.85點，刷新歷史新高紀錄，終場收在17961.64點，上漲14.98點，周K線翻紅，成交值2425億元，三大法人合計買超89.82億元，其中，外資及陸資買超86.02億元，自營商買超9.42億元，投信則是終止連8買，轉為賣超5.62億元。

12月以來外資買超381.75億元，投信買超224.54億元，外資逢耶誕節假期交投清淡，市場期待在內資主導下的封關行情。

台股今年累計到12月24日，年線大漲3229點，半年線漲206點，季線漲1026點，月線漲533點，4條中長天期均線都呈現紅棒，本周四(30日)如能順利收紅而呈現周線、日線都收紅，將可呈現封關6條均線都收紅的強勢表現。