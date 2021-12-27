(摘自臉書)

本月初民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件鬧得沸沸湯湯，林秉樞的維基百科頁面被發現曾遭IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改，不料公路總局之後說法一變再變。公路總局今（27）日一早發新聞稿表示，確實有一位監理所臨時人員出於好奇心而編輯林秉樞維基網頁，監理所將依相關規定處置。

公路總局局長許鉦漳回覆媒體表示，該員是北市所的員工，很安靜的一個人，平常看來老老實實、不太出風頭；至於處置方式，最輕是記申誡或記過，最重就是解僱，由北市監理所決定。

本月6日有網友發現林秉樞的維基百科頁面於2日被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改，公路總局6日說，當天公路總局的IP並沒有連到維基百科；7日則改口表示，少數員工曾連線至維基百科，但未修改林秉樞資料；8日本報再詢問此事，公路總局局長許鉦漳說「IP的事就只有查到昨天（7日），沒有新的進度或說法了」；9日原本許鉦漳仍維持「沒有新進度」的說法，但當天媒體詢問交通部長王國材，王說公路總局會繼續查，許鉦漳遂表示「部長怎麼說我們就配合」。

9日立法院交通委員會審查預算，立委問及此事，王國材回應，公路總局上次回報公總該IP沒有連線被指稱的維基百科IP紀錄，但因為維基百科有好幾個IP，之後擴大查其他維基百科IP時，初步發現有2名同仁瀏覽其他網頁。

公路總局今日發新聞稿表示，有關12月5日社群媒體文章疑似匿名用戶透過政府IP（117.56.178.41）修改維基百科事件」，經公路總局鍥而不捨的努力下，全案已查明。

新聞稿指出，公路總局於12月6日即邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視該局所有網通設備紀錄後確認非屬資安事件，同時並清查該局於12月2日20:42相關時段之網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦在該時段有連線維基網站的紀錄。經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄為查詢與本案無關的維基網站網頁，另1部某監理所的電腦則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。

新聞稿表示，為儘速釐清案情，該局將須進一步查證之第3部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。另經約詢該員已坦承因出於好奇心而有該編輯行為，且未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，致影響公路總局信譽，深感歉意。查該同仁為監理所契約服務員（臨時人員），平時負責研考、交安宣導等業務，後續主管監理所將依相關規定進行處置。