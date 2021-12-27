宏碁資訊(6811)上周五股價收盤站回季線，封關前挑戰月線反壓，今年前11月宏碁資訊營收55.2億元，年增16.3%。該公司零接觸式科技平台再添生力軍，推出「零接觸智能通關機」電子票入場零接觸解決方案，專為展演活動場域設計，支援體溫量測、人臉識別、驗票通關等多樣功能。「零接觸智能通關機」即日起於桃園陽光劇場開幕活動正式啟用，同時整合年代售票網，讓民眾於線上購票到進場驗票，皆能採取零接觸服務數位化措施，建構更完善且安心現場體驗。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，「宏碁資訊在票務平台深耕多年，對票務生態有充分的掌握與了解，這次從系統端整合到硬體端，皆展現宏碁資訊在AIoT整合應用的企圖心；前端利用科技協助業者控制人流，有效調配現場支援人力，亦能遵循疫情期間的防疫政策；而終端的數據蒐集，更可提供業者進一步對人流與消費型態洞察分析，協助發展新商機。」

宏碁資訊的電子票入場零接觸解決方案，整合零接觸智能通關機與雲端維運管理平台，可配合售票系統與主辦單位，彈性調整合作和驗票流程模式，業者不需花費高額成本，即可讓活動升級至零接觸機制，同時以電子票券取代紙本，更達到節能減碳的優勢。「零接觸智能通關機」適用在各類場域中，如表演場展覽館、體育館及戶外報名入場活動。除此之外，在維運管理平台之中，活動資料可提供業者掌握售票與進場等相關數據，有效增進購票會員忠誠度。

「零接觸智能通關機」採用工業電腦規格，可在各種嚴苛環境下使用，基於邊緣運算架構，可加快資料的處理與傳送速度，有效消化進場排隊人潮；搭配10.1吋多點觸控液晶螢幕與可調式的前置鏡頭和紅外線熱顯像儀，更為敏捷進行體溫測量與臉部識系統運作。機身作為票券/卡掃瞄感應區，可接受一維與二維條碼讀取及各類台灣票證，符合法規，進行雲端資料儲存。