【愛傳媒左化鵬專欄】參觀陽明山中山樓，在三樓國宴廳前，看見兩尊國內少見，甚至絕無僅有的兩蔣父子並立的玻璃纖維雕像。背後懸有一金箔匾額，上書「繼往開來」四字。有人眼尖，說「開」字寫錯了，我一看果然，門中的「开」，寫成了「井」。

這是筆誤呢？還是有意為之？導覽志工說，這四個字是國父孫文的墨寶，國父學貫古今，融通中西。當然不會魯魚亥豖寫別字。這應是有意為之，寫成「井」，象徵四通八達之意。

說的有道理，我想起兩年前，和內人遊杭州西湖，在蘇堤南段，有一著名的「花港觀魚」景點。花港觀魚石碑，是康熙皇帝御筆親題，當時我就注意到魚字寫錯了，下面應該是四點，寫成了三點。據說四點象徵火，康熙不忍魚被火烤，所以改成了三點。由此可見他的仁心仁術，也留下一段千古佳話。

有時故意寫錯字，也是一門學問。清朝末年，兩江總督劉坤一，前往揚州平山堂參觀。臨走，留下「風流宛在」一匾。四個字錯了兩個，風流的流，上面少一點，宛在的在多了一點。當時世人多不解其意。

「平山堂」是宋朝大文豪歐陽修擔任揚州太守時所建。「鳥歌花舞太守醉，明日酒醒春已歸」，歐陽修自稱醉翁，荒廢政務，姫妾成群，意猶未足，還鬧出「帷簿不修」（扒灰）的醜聞，他白天沈迷酒色，夜晚搞笙歌派對，「傳花喝酒」，就是他老兄搞出的名堂。

民國以後，有文人解出了劉坤一「風流宛在」的密碼。旨在借古諷今，要為官者少點風流，多點實在。

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