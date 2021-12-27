【愛傳媒李利國專欄】時隔45年，竟然能與大學同學嚴秋美在臉書上聯線，又蒙她不棄，從美國透過臉書賜我觀賞她多幅書畫作品。

我特別欣賞她書寫明代楊慎的〈臨江仙〉：滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。

這讓我想起蘇東坡〈赤壁懷古〉也曾寫道：大江東去，浪淘盡、千古風流人物。他們兩人不謀而合的感觸，跟其個人身世有着密不可分的關係，同樣的年少時就高中魁首、一度春風得意，然而命運多舛，宦海浮沉、仕途坎坷，謫貶於邊荒，讓他們深悟了人生短暫而世事虛幻，縱然是英雄與千古風流人物終必回歸塵土，歷代興亡盛衰也如同過眼煙雲，唯有青山常在、夕陽循環往復，所以人應看穿是非成敗轉頭空之必然，不必對名繮利鎖與富貴愛情之得失過於耿耿於懷、斤斤計較！

我同學寫的法書真是好，筆致淋漓酣暢、無垂不收無往不復，形縱而意凝，讓我反覆觀賞，更藉以思考生命的本質，借鑑蘇東坡與楊慎他們歷經痛徹入骨、身心交瘁的苦難折磨後的人生感悟，我雖拙愚但也頗有豁然開朗之感：人在不如意的現實中愈是受到折磨，愈應看穿世事世態，產生曠達超脫的人生觀！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

照片來源：作者提供。

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