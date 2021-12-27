由於日本新冠患者日益減少，消費者信心回籠下，商品與服務方面的支出增加，日本11月的零售銷售增幅優於預期外，也是連續第2個月成長。

為了拉抬經濟，就在日本央行決定維持超寬鬆貨幣政策的一周後，當地政府一項創紀錄高達9400億美元的新財年預算，也跟著在24日出爐。

27日最新官方數據中，日本11月零售銷售年增1.9%，較市場預估值1.7%來得好以外，同時，這也是繼10月出現3個月首次上漲0.9%之後，連續第2個月成長。

至於月增率方面，繼10月成長1%後，經季節性因素調整後的11月零售銷售也增加1.2%。

11月期間，日本每日新確診人數持續減少，12月初時甚至每百萬人之間找不到一個病例。除了嚴控境管外，日本政府在9月底取消實施緊急狀態後，並未有較嚴的社交禁令出台。

根據路透社最新調查，日本這個世界第三3大經濟體，上季經濟成長率大幅萎縮3.6%之後，本季的季增年率可望成長6.1%左右。