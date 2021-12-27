杜夫朗格（Dolph Lundgren）是好萊塢學歷最高的動作明星，不但拿到化學工程碩士學位，更擁有一身極真空手道三段的真功夫；近年他除了受邀在《浴血任務》出演狙擊手，也曾在《水行俠》扮演澤貝爾國王涅羅斯。杜夫朗格因1985年在《洛基4》演席維斯史特龍的對手而走紅，但較少為人所知的是，他當時曾一拳就讓史特龍住院4天。

杜夫朗格1957年出生於瑞典，年輕時畢業於瑞典皇家理工學院，之後於1982年在澳洲獲得雪梨大學化學工程的碩士學位，不過因為他對演戲著迷，毅然決然在1985年轉而投身演藝圈，並在同年賣座電影《洛基4：天下無敵》中扮演蘇聯拳擊手，以席維斯史特龍的終極對手而一舉成名。

杜夫朗格擁有化學工程的碩士學位，堪稱是好萊塢學歷最高的動作明星之一。（圖／翻攝自Dolph Lundgren IG）

14歲開始習武的杜夫朗格身高高達197公分，外型相當有震懾力，他擁有極真空手道黑帶三段資格，曾連2屆拿下歐洲極真空手道錦標賽冠軍(1980、1981年)，1982年則獲得澳洲重量級空手道冠軍，隨後他還擔任瑞典空手道國家代表隊的隊長，後來也陸續學習擊劍、拳擊、柔道和跆拳道。

杜夫朗格曾擔任瑞典空手道國家代表隊的隊長。（圖／翻攝自Dolph Lundgren IG）

雖然杜夫朗格在成名作《洛基4》最後輸給了洛基，但飾演洛基的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）卻曾透露被打趴的其實是自己，史特龍表示當時他與杜夫朗格為了讓對決更逼真，因此決定來真的，沒想到史特龍在挨了杜夫朗格一記重拳後立刻被擊倒在地上，接下來就被送到醫院住了4天半，可見杜夫朗格的武術底子有多深厚。

杜夫朗格曾連2屆拿下歐洲極真空手道錦標賽冠軍。（圖／翻攝自Dolph Lundgren IG）

62歲的杜夫朗格2011年結束17年婚姻，經過9年找到人生第二春，相差38年的父女戀開花結果，宣布與24歲挪威健身女教練Emma Krokdal結婚，昔日搭檔席維斯史特龍第一時間送上祝福，表示：「恭喜我的好朋友，你是最棒的！」不過杜夫朗格和前妻安妮特奎維伯格育有2個分別是24歲與19歲(當時)的女兒，因為新娘子和大女兒同齡，也有外國網友曾嘲諷他「你娶了你的女兒？」螢幕外的感情生活同樣精采。