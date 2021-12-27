台股加權指數27日開在17975.41點，權王台積電（2330）開在平盤604元，聯電（2303）開在64.6元，呈現小漲。跨入第三代半導體，且更名的台亞（2340）一馬當先，早盤股價上漲逾4％，已連漲三天，加權指數在9點2分站上18024.89點，再度衝上萬八關卡。

適逢耶誕假期，美股及大多數的歐股休市一日，英、法股市雖有開盤，但因聖誕節前夕及當日交易時間縮短，整體交投清淡，跌幅介於0.02％至0.28％，台指期夜盤下跌6點（跌幅0.03％）。

國票投顧指出，台股24日盤中一度創高，然因外資開始放假，成交量能降溫，在量價背離的疑慮之下，即使指數短線再創高點，表現空間也相對有限，且須留意投信先前大買台股，24日卻轉為賣超，作帳行情恐已提前反應。

綜合研判，台股出現量價背離，且作帳行情已反應，短線不宜過度追高。短線區間觀察17800～18100點，短線操作建議聚焦近期落後補漲的個股。

考量輝瑞等藥廠已有新冠口服藥問市，應有助於緩和市場對近期Omicron疫情的擔憂情緒，時值歲末年終之際，各國無不對跨年活動戒慎以對，因此，儘管現階段盤勢尚維持偏多態勢不變，仍應稍加提防本周封關前，或有短線觀望，因而出現逢高獲利調節壓力的可能。