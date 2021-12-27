立法院上周召開朝野協商，討論修憲相關問題，民進黨修憲委員會召委管碧玲表示，修憲不同於公投，應該跟大選合併舉行。而立院今(27日)將再度對此召開協商。不過，國民黨立委賴士葆昨(26日)表示，「他知道沒有綁大選不會過，實在是便宜行事，太可怕了！」

民進黨修憲委員會召委管碧玲日前表示，修憲不同於公投，應該跟大選合併舉行。但此舉遭國民黨立委陳玉珍批評，民進黨才剛否決公投綁大選，現在卻提出修憲綁大選，有如打臉自己。

據《中天新聞》報導，賴士葆昨對此表示，(法律)跟玩物一樣，隨便今天要就綁大選，明天不要就不可以綁大選，這個視修法、立法為無物，它知道沒有綁大選不會過，實在是便宜行事，太可怕了，獨裁的真面目。

然而，針對在野黨批評修憲綁大選，民進黨立委許智傑昨表示，修憲和公投不同，公投綁大選有可能因為案件太多而開票至深夜，但修憲門檻高，案件數量也少，不太會影響選務進行，應該慎重考慮。