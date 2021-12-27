演藝圈明星夫妻檔陶晶瑩、李李仁結婚16年，育有一對兒女，其中15歲的長女荳荳今年夏天赴美留學，陶晶瑩、李李仁一起到當地待了2個多月，回台後不久，又在12月飛往美國陪伴女兒，近日陸續分享歡度聖誕節和出遊的照片，15歲荳荳亭亭玉立，受到不少網友注意。

陶晶瑩17日在臉書預告即將出國：「去陪女兒過新年。身邊朋友祝福我一路順風，我的心早已飛到加州。我先祝福大家，新年快樂。」從20日至今，陶晶瑩PO了許多一家團圓的動態，像是女兒在聖誕樹下方溜冰、在壁爐裡點火、享用烤雞聖誕大餐等。

不僅如此，全家還在彩繪藝術牆前合影，可以看到陶晶瑩小鳥依人地挽著女兒的手，母女倆的眉目幾乎如出一轍，都有線條平順的眉毛和單眼皮，加上都留著一頭長髮，網友們紛紛驚喜留言：「陶子好像荳荳的姊姊、李仁哥的另一位女兒」、「荳荳好漂亮」、「女兒跟你長得太像了」、「天啊，她已經這麼高大了」、「小荳荳長大好多，變少女囉」還有網友以過來人身分提醒陶晶瑩要多陪伴小孩，因為等孩子長大後就不需要父母陪，這點陶晶瑩很認同，回覆：「我充分感受到了。」

由於荳荳熱愛創作音樂，好歌喉還被網友譽為像王若琳，陶晶瑩、李李仁特地買了錄音的麥克風，當作聖誕禮物送給女兒，相當重視孩子的教育。