我國將在明年起島114年，編列新台幣217億2254萬元預算對美採購MQ-9B無人機，空軍說明，此型高空無人機具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像並即時回傳供研判運用，可以滿足情報時效需求。但國民黨立委陳以信提案揭露，我方採購的無人機無法通過衛星資料鏈將圖像資訊與地面友軍單位共享，必須透過傳統方式，傳回到指揮中心後再傳遞到各單位，無法發揮這款機型最大效用，因此要求空軍必須必須詳加說明。

立法院外交及國防委員會今天起將審理新年度國防部預算案，MQ-9B高空無人機因被陳以信質疑，無法充分與作戰指管系統整合，因此建議凍結預算，並要求國防部說明。

根據國防預算書，MQ-9B無人機算編列項目稱為「高高空無人機系統」，編列新台幣217億2254萬元，111年至114年執行。

空軍在預算書說明，為提升防衛作戰不對稱戰力，應籌建具長滯空、日夜間全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像並即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求。

空軍表示，運用高高空無人機系統長滯空且具籌載彈藥能力等特點，也能支援作戰並對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。