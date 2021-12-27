傳統觀念認為結婚生子，人生才完整。一名女網友表示，常聽到長輩說結婚生子的人生才是真幸福，但她認為現代人不婚不生的比例偏高，好奇問「大家認同生小孩後會更幸福圓滿嗎？」貼文引發鄉民討論，多數人認為人生的完整應自己定義，不該被傳統觀念束縛；另外也有過來人直言，生小孩後雖然很累，但快樂和幸福真的很難言喻，「心境的確差很多」。

原PO昨（26）日於PTT八卦板指出，現代人不生小孩的比例偏高，常聽老一輩或身邊已結婚生子的朋友分享，結婚生子後的人生更完整，她坦言每次聽完都無法體會，因此好奇問「大家認同生小孩後的心境更幸福圓滿嗎？」

疑問曝光後，引發網友熱議，「人生完不完整是由自己去定義」、「看你怎麼定義你的人生才是完美」、「不需要被傳統觀念束縛」、「仔細評估適不適合生，老一輩的人環境跟現在不同」、「是長輩認為自己的人生圓滿，不是你的」、「這問題聽起來很像許多旅遊節目說一輩子一定要去一次哪裡，但不去會怎樣嗎？看妳怎麼解讀」。

留言中也有人認為，生小孩前後心境的確不同，「小孩真的是甜蜜的負擔，雖然很累，但是快樂和幸福感也是難以言諭的」、「沒有標準啊，只是有小孩跟沒有的確差很多」、「這心情沒生過小孩的人很難體會，但這只是一種個人選擇，無所謂完整性」。