台股12月24日全體上市公司總市值為55兆5829.12億元，較前周五（17日）總市值增加4766.88億元，周增幅為0.87％。群益證券看本周指數區間為17600-18400點，本周看好六大題材類股，包含：矽晶圓股、IC設計股、電動車股、電池材料股、金融股、貨櫃海運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.四大公投結果有效不同意票數皆多於同意票數，依法均為不通過，股市反應上，公投結果能源政策維持非核家園，萊豬維持開放進口，避免不確定的經濟貿易變數。

2.指數與大多數權值股技術面都是多頭排列，市場成交量能穩定，市場氣氛緊張但軋空氣氛濃厚，與7月航運股瘋狂當沖爆量不同。

3.外資持續加碼而融資餘額增幅穩定，10月中旬起外資加碼台股930億元，買超33天賣超20天，與前3季持續調節不同。5月中旬指數從15200點上漲至7月中旬18034點，融資餘額從2146億元增加到2999億元，增幅為40％；本波從10月中旬16400點起漲，融資餘額從2465億元增加到2810億元，增幅為14％。