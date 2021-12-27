男星GINO（蔡東威）近期在本土劇《黃金歲月》中擔任男主角，自然演技再度受到眾人矚目。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，不久前才公開陳美鳳私下補眠的畫面，這次則換成王彩樺，再度引起網友熱烈討論。

GINO近日雖忙著趕拍本土連續劇《黃金歲月》，但不忘在社群媒體上分享生活以及劇組私下的畫面。而昨（26）日他便再度更新近況，於IG上PO文表示「繼美鳳媽咪之後，我又捕捉到另一位劇組天后睡美人的優雅睡姿」，只見畫面中，王彩樺脫掉藍白拖鞋將腳縮在椅子上，身上則披著黑色的大衣，倒在椅子上呼呼大睡。

而王彩樺的寵物狗達菲（Duffy）看著主人睡去，牠竟也慵懶得側臥在桌上，一臉舒服的伸著懶腰繼續睡覺，Gino最後的鏡頭也定格在牠身上，可愛的模樣瞬間融化一票網友，紛紛留言「Gino哥 你真的很會捕捉位置哦 彩樺姐的睡姿跟美鳳姐的睡姿一樣很優美」、「Gino真的很會捕捉女神睡姿！Duffy好可愛」、「彩樺姊和達菲的睡姿可愛」、「身為演員的你們都有通天的本領，超厲害的，這樣也能睡」、「其實你的目標是Duffy吧」、「好可愛」，吸引超過1.2萬人觀看。

事實上，GINO在10月份時也曾拍到天后陳美鳳在私下等戲時的打瞌睡畫面，為了避免影響妝容跟造型，陳美鳳只將身體靠在沙發上頻頻點頭，而優雅的坐姿同樣吸引大批網友留言「美鳳姐睡著也太美」、「永遠的女神」、「睡著還是美」、「好優雅，真不簡單」。