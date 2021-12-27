Embiid and Montrezl get into it 👀🍿 pic.twitter.com/CNeON9VDWc — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2021

就算雙方都有主力因為觸發聯盟健康與安全協議停賽，七六人跟巫師整場比賽仍打到火藥味十足，七六人中鋒恩比德跟巫師中鋒哈瑞爾更在第3節兩度爆發推擠肢體衝突，結果哈瑞爾被吹兩次技術犯規驅逐出場，恩比德還在一旁得意高喊，「滾蛋！」

兩人首次衝突爆發在第3節還剩3分04秒，恩比德上籃撞倒哈瑞爾，哈瑞爾隨即起身拉倒恩比德，兩人頓時在場中拉扯彼此球衣，場面一度相當混亂，結果裁判各吹兩人1次技術犯規，擺明只想息事寧人，結果才隔30秒再次出現狀況。

第3節還剩2分34秒，恩比德再次切入上籃製造哈瑞爾犯規，這次哈瑞爾搶先推了恩比德一把，反觀恩比德趕緊離開現場，因為他很清楚哈瑞爾將被吹第2次技術犯規被驅逐，恩比德不斷高喊滾蛋挑釁，哈瑞爾在離場時也跟恩比德嗆聲。

這場比賽最後七六人以117比96輕取地主巫師，恩比德拿下36分、14籃板，表現完全壓過哈瑞爾的15分、4籃板，托必亞斯哈里斯也替七六人拿下23分、7籃板，寇克馬茲貢獻14分，馬克塞13分，塞斯柯瑞11分；巫師最高是丁維迪17分。