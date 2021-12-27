車子停在白線內也會出問題，有男網友發文抱怨，他臨停在一棟民宅車庫前的白線內，不料沒多久有人來敲車窗，表示這裡不能停車，讓他相當不解，詢問「這樣停有犯法嗎」，網友一面倒痛批，「不能擋到人家進出」。台北巿警察局建議，屋主可以申請「車庫」設置，未來若遇擋道情況可直接依法舉發。

一名男網友21日在PTT八卦板發文表示，他在路邊找到白線處停車，雖然剛好是在一棟民宅的車庫前，但他心想只是臨停一下應該沒問題，便安心的停下，但不久後有人上前敲車窗問，「有什麼事嗎？這裡不能停車」，讓他相當不解，忍不住向網友詢問，「這樣停有犯法嗎」。

不少網友一面倒認為，本來就不該停在別人家的車庫前，影響對方進出，「我記得前提是不能擋到人家進出」、「他有申請車庫的話你穩輸」、「我停過白線的車庫前，也被開單過」、「不是每個白線都能停，看過有一排停白線的全被開」。

實際上，台北市警察局的常見問答區也回答過類似問題，建議屋主可以向主管機關建築管理處申請設置「車庫」，申請通過後便可請交通管制工程處協助繪製禁止（臨停）停車標線，若遇到擋道情況即可依「道路交通管理處罰條例」予以舉發拖吊。

反之，若家中出入口或車庫前沒有繪設禁止（臨停）停車標線，遇到擋道情況，只能請轄區派出所員警協助通知車主駛離，若通知不到車主，且構成妨礙其他人、車通行處所停車等具體違規事證，才可舉發拖吊，無法直接執法。