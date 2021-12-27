《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home）全球票房突破10億美元大關，成為在這個大流行病時代裡，第一部抵達這個重大里程碑的電影，給這部超級英雄電影的發行公司與製作團隊帶來了最好的聖誕禮物。

由索尼公司發行的《蜘蛛人：無家日》只用了12天，票房就突破10億美元大關，速度之快幾乎創下記錄。

在票房破10億美元的速度上，《蜘蛛人：無家日》與2015年上映的《STAR WARS：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）並列為第三名。

2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）和2018年的《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）分別在5天和11天內創下10億票房，排名前二名。

在Omicron新冠變種病毒迅速傳播之際，《蜘蛛人：無家日》的全球票房仍成功突破10億美元大關，表現著實令人驚豔。這讓飾演「蜘蛛人」的湯姆·霍蘭（Tom Holland）這一部漫威超級英雄電影，成為自2019年《STAR WARS：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）以來，全球唯一票房超過10億美元的電影，也將其他好萊塢電影遠遠甩在後頭。

在「蜘蛛人」降臨之前，由米高梅發行的「詹姆斯龐德」（James Bond）續集《007：生死交戰》（No Time to Die）是2021年與這場大流行病期間票房最高的好萊塢電影，其全球票房收入達到7.74億美元。

此外，《蜘蛛人：無家日》也擠下了中國的《長津湖之戰》（票房達9.02億美元），可望坐穩2021年全球票房的龍頭寶座。值得注意的是，這部「蜘蛛人」電影儘管還未能在中國上映，但票房仍然突破了10億美元大關。中國是目前全球最大的電影市場。

在美國政府宣布對北京冬奧進行外交抵制後，中國外交部即回應必定採取「反制措施」，隨後原定於12月6日在中國上映的《蜘蛛人：無家日》隨即喊卡，另有消息指出中國將暫緩引進美國影片。