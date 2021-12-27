荷蘭監管單位在上周末表示，蘋果違反了荷蘭競爭法，要求該iPhone製造商修改其App Store的支付政策。如果蘋果在1月15日前仍不遵守規定，將面臨5000萬歐元(約5660萬美元)的罰款。

蘋果要求App開發商使用其程式內支付系統，並在購買數位商品時支付15%至30%的佣金。此種作法已經招到全球監管單位的注意。

荷蘭消費者和市場管理局(ACM)先是在2019年針對蘋果是否濫用市場支配地位啟動調查，後來縮小範圍，主要是關注到約會App類別，包括Tinder母公司Match集團。

蘋果表示，已經提起上訴。蘋果不同意ACM的命令，認為該公司在荷蘭的軟體銷售市場上並不占有主導性地位。蘋果為協助約會App開發商接觸客戶，已經投下大量資源，並讓開發商在App Store上壯大。

ACM稱，蘋果違反了競爭法，下令要求蘋果調整其App Store中適用於約會App開發商的不合理規定，並要求蘋果允許約會App使用其它的支付系統。如果蘋果再不遵守規定，將面臨高達5000萬歐元罰款。蘋果被要求在1月15日前做出改善。