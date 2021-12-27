以色列一家主要醫院今天表示，明天將對院內150名職員試驗性施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第4劑，以評量全國施打第2劑追加劑是否必要。

路透社報導，位於特拉維夫（Tel Aviv）附近的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）表示，第4劑疫苗效力如何，這項試驗將可提供線索，並有助以色列及國外決策者作衛生政策。

以色列已通報1118起高傳染力的Omicron確診病例，而Omicron的感染人數每兩天就翻倍。

以色列衛生部專家小組已經建議，對60歲以上、4個月前曾接種過1劑追加劑的民眾施打輝瑞（Pfizer ）/BioNTech第4劑。

但衛生部主管仍未作最後定奪，因社會大眾仍在辯論，是否有足夠的科學資訊來證明施打第4劑的必要性。

希巴醫療中心並未說明這項試驗將進行多久。

醫療中心引述研究負責人芮格夫-尤柴（Gili Regev-Yochay）的話說：「我們將檢驗第4劑在抗體濃度及發病率的影響，也會評量它的安全性…我們將瞭解是否值得推行第4劑施打作業，以及接種的對象。」

醫療中心150名參與試驗的工作人員，最晚曾在今年8月20日之前打過追加劑；院方表示，這項實驗已獲衛生部核准。

此外，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）辦公室表示，總理的14歲女兒感染COVID-19之後，總理本人今天作檢測呈陰性反應；他也將自我隔離。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101227