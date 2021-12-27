福壽山農場清晨天池約2度左右，水氣夠起霧，但溫度不夠低，與銀白世界擦身而過。（福壽山農場提供）

受大陸冷氣團影響，合歡山等各地下起雪來，台中市福壽山農場昨日住宿全滿，遊客相當期待下雪。福壽山農場表示，今天清晨天池約2度左右，水氣夠、有起霧，但溫度不夠低，與銀白世界擦身而過。不過，雪山上369山莊凌晨1時許下雪，斷斷續續持續至早上6點。

福壽山農場指出，今天清晨天池收費停車場約3度左右，濕度雖足夠，但溫度不夠低，只有下雨，一般要零下2度才會下雪，與銀白世界擦身而過。農場表示，據雪霸國家公園回報，凌晨雪山上的369山莊下雪了。

雪霸國家公園管理處表示，雪山上的369山莊，今天凌晨1時許下雪，斷斷續續下到早上約6點55分，積雪達4至5公分。

雪管處提醒，規劃前來雪霸園區登山踏雪的民眾，出發前務必要仔細確認登山裝備，勿貿然攀登。建議雪季攀登隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員亦應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用，因在雪季期間從事登山活動，完善裝備及行前雪地訓練皆是攸關自身安全的重要關鍵。