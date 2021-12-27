汐止嚴重車禍！女穿越馬路「遭娃娃車撞飛」，昏迷送醫搶救。(王揚傑翻攝)

新北市汐止今(27日)上午發生一起行人違規穿越馬路車禍。77歲呂林姓婦人今清晨6時許，在新北市汐止區福德一路違規穿越道路，不慎遭石姓男子駕駛的娃娃車擦撞，婦人倒地後骨盆腔大量出血，警消獲報緊急將她送往內湖三軍總醫院急救，目前仍在急救中。

據悉，婦人家住附近，當時天色昏暗、雨勢不斷，她違規穿越汐止區福德一路，徒步到路中央時，遭娃娃車擦撞倒地，婦人倒地後大量出血，被緊急送醫搶救。石姓駕駛酒測值為零，警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。