驅動IC大廠瑞鼎科技(3592)預計明(2022)年1月7日掛牌上市，今(27日)起公開申購，承銷價為每股308元，以上周五(24日)興櫃平均價574.2元估算，幸運中籤戶將有機會大賺26萬元的價差，贏得年終大紅包。

友達集團小金雞瑞鼎IPO(首次公開發行)擬現增8925張股票，除15%共計1338張供員工認購，其餘85%共計7587張公開承銷，其中，6070張採競價拍賣，市場反應亦熱烈，最低得標價格每股496元，最高得標價格為每股600元，得標加權平均價格每股505.55元。

至於公開申購部分，申購期間為12月27日至29日，申購張數1517張，承銷價每股308元，以24日興櫃平均價574.2元估算，價差逾26萬元，預估將再度吸引大批投資人參與。

瑞鼎今年前3季合併營收181.74億元，較去年同期成長78.7%，每股盈餘（EPS）高達46.95元，獲利能力驚人。