一名已婚小學女老師，抓包在另所小學擔任老師的丈夫與同校已婚黃姓老師，發生婚外情，雖然黃女否認出軌，卻約元配在南部某高鐵站當面道歉，還寫下「斷絕往來」協議書，二審法官因此認為張男與黃女有不當男女交往關係，判決黃女要賠償元配35萬元，全案確定。

元配控訴，她在2019年5月25日發現丈夫與黃姓女老師「車震」，丈夫被抓包後，坦承出軌，但黃女擔心老公知情，曾在20202年2月12日相約到某火車站向她道歉，隔月再寫下「斷絕往來」協議書，坦承與丈夫發生婚外情，因而向黃女求償100萬元撫慰金。

但黃女出庭時卻否認外遇人夫，據「自由時報」報導，黃師向法官表示，因為遭到元配騷擾與威脅，張男也建議她不要把事情鬧大、影響工作與家庭 ，才會找元配見面道歉，寫下協議書。元配則搬出與黃女對話的錄音，內容提及「調校離開元配生活圈」、「不再與丈夫聯絡」，還傳訊息一再道歉，後悔把自己家庭搞得一團糟，反駁黃女的說詞。

台南高分院法官檢視黃女與元配的對話、訊息、協議書內容，認為黃師多次提到道歉、調校，協議書寫到「為求家庭和諧，保證斷絕往來」，因此認定黃女與人夫確實有不當男女交往，才會多次尋求元配諒解、審結後判決黃女需賠償元配35萬元，全案確定。