新冠變異株Omicron在全球肆虐，國內上周更一口氣出現23例Omicron境外移入個案，兒童急診科醫師謝宗學警告，Omicron傳染力是Delta的數倍，最後住院人數可能比Delta更多，特別是台灣有20%民眾連第一劑疫苗都沒接種，若爆社區疫情將會很慘，呼籲民眾春節返鄉別因一時自私違反檢疫規範，若導致病毒攻入社區，這不是光繳交罰款就能補償。

國內至今共累計28例Omicron境外移入個案，全部是突破性感染，甚至還有人打3劑疫苗仍染疫，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨天（26日）在臉書表示，目前Omicron的住院率明顯較Delta低，但傳染力卻是Delta的數倍，一加一減相乘的結果，最後的結果絕對是住院人數比Delta變異株多，對醫療量能造成沉重負擔。

謝宗學說，特別是沒接種疫苗的人，感染Omicron住院風險只比Delta低11%，而台灣有20%民眾連一劑疫苗都沒打，若社區爆發疫情，對台灣醫療量能將是一大挑戰。

由於台灣開放春節7+7檢疫方案，只要家人完整接種2劑疫苗，後7天就能在家隔離，謝宗學呼籲，這次春節返鄉的國人務必嚴守防疫規範，因為一個人的自私可能造成全民的風險，染疫不是罪過，但違反規定不只違法，更會影響他人的生命和健康，「不是繳交罰款就有辦法補償的」。