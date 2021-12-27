今有媒體披露前副總統陳建仁有望以黑馬之姿參選台北市長，為政壇投下震撼彈，對此，資深媒體人黃暐瀚直言，陳建仁是不是黑馬，還尚未可知，但背後顯示的是衛福部長陳時中是否就不會參選台北市長，有可能選別的地方。

對於媒體披露陳建仁參選台北市長，黃暐瀚今（27日）在網路政論節目「POP撞新聞」上表示，會不會是陳建仁參選，自己並不清楚，但看起來民進黨台北市議員接受媒體訪問，也沒有表達反對之意。

黃暐瀚指出，陳建仁是否是台北市黑馬，他打個問號，但這背後顯示的是，陳時中就不會選台北市長？黃指出，現在陳時中的民調並不差，如果真要選北市，怎還會有媒體報導知名主持人謝震武和陳建仁要參選的消息，而綠營北市議員則持樂觀態度，顯然民進黨內部認為陳時中不是台北市長很好的人選，要嘛去別的地方選，要嘛就不要選台北市，所以今天陳建仁參選北市消息絕非空穴來風。

對於外傳陳建仁將參選北市長一事，藍委蔣萬安今（27）接受媒體採訪時表示，距離選舉還有一段時間，自己就是要專注立院的工作。