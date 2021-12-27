美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪中說，美國面臨的最大國家安全挑戰是「民主」。

據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，主持人布蕊南（Margaret Brennan）問賀錦麗，令她憂心忡忡，夜裡難以成眠的最嚴重國家安全是甚麼？而她回答：「老實說，其中之一是我們的民主。而我可以這麼說，是因為它不是機密。」

她強調，在那些外交政策專家心目中，這是毫無疑問的，2021年和2000年不同。而在邁入新時代之際，國家面臨的威脅有許多種形式，其中包括獨裁政權接管世界，在各地擁有龐大影響力的威脅。她說，有必要為民主的完整性而戰。而她似乎在附和民主黨警告，民主制度在海內外都受到威脅。

另一方面，賀錦麗為美國總統拜登辯護，拒絕為美軍8月撤出阿富汗負責。她表明，徹底支持拜登撤軍，結束美國在阿富汗20年戰爭的決定。「我認為，牢記前政府沒邀阿富汗政府上談判桌，就和塔利班談判達成協議真的很重要。」

賀錦麗說，拜登政府必須遵守美國前總統川普達成的協議，不然將冒險繼續打美國最長的戰爭。