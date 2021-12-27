澎湃新聞報導，著名歷史學家、耶魯大學榮譽教授史景遷（Jonathan D. Spence）於當地時間2021年12月26日辭世，享年85歲。史景遷研究中國歷史，以獨特視角觀察悠久的中國歷史，以「講故事」方式寫作，蜚聲國際的漢學家，也是學術暢銷書高手。

自1974年以來，他完成了14部有關中國的歷史著作，包括《追尋現代中國》《天安門：知識分子與中國革命》《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》《康熙與曹寅》《利瑪竇的記憶宮殿》《前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼》等。史景遷被認為是費正清之後美國漢學家中的代表人物之一。他曾說，推動著自己寫歷史的最大興趣，在於「激起（讀者的）興趣」。

對史景遷有些作品持尖銳批評態度的阿里夫·德里克，曾概述了史景遷表現在其作品字裡行間的兩個顯著特徵：他致力於從不同文化的差異之中探求人類共同本性的人文主義追求；他堅持的是不帶任何傲慢地面對不同社會之間文化差異的普遍主義立場。

史景遷的第一次中國行是在尼克森訪華不久後的1974年，他與14位耶魯大學的教授一起到中國轉了一圈，去了北京、天津、上海、廣州等地。2005年，上海遠東出版社引進了「美國史學大師史景遷中國研究系列」，包括《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》等共8種。