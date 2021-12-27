據恒大集團官方微信消息，26日晚間，恒大召開復工復產保交樓周例會，總結了12月復工復產情況。截至12月26日，恒大全大陸項目復工率為91.7％，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點。恒大董事長許家印並說，絕不允許恒大任何一個人躺平，不惜一切代價做好復工復產、恢復經營、還清債務。

會上，許家印表示，在各級政府的關心指導下，在上下游合作夥伴、金融機構和社會各界的大力支持下，恒大在極其困難的情況下，集團上下全體員工通過幾個月努力拼搏，復工復產保交樓工作初顯成效。

《每日經濟新聞》報導，自恒大陷入困境以來，在9、10、11月的交樓量都不足1萬套，但隨著復工復產的全面推進，12月集團有115個項目計畫交付，這個月還剩最後5天，必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。

許家印還表示，目前，80％以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作，80％以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合約，新的材料供應模式對「保交樓」最後的精裝工程起到關鍵作用。

許家印最後說，絕不允許恒大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。