高雄市茄萣區白砂崙萬福宮於2021年1月舉辦燒王船祈福活動，將王船燒給王爺。（本報資料照片）

有「鬼才王船師」之稱的蘇春發於2016年因為車禍，腦部重創昏迷住院，他於2021年12月27日凌晨因肺部感染引發併發症，病逝於奇美醫院永康分院，享壽79歲。

蘇春發人稱「西部師」，他出身於高雄市茄萣區白砂崙小漁村，他生前打造出80多艘傳統木作王船，其作品遍布全台與澎湖離島。他的家屬接受媒體訪問時說，蘇春發於2016年1月因車禍重傷昏迷，過去6年來都在台南市一家安養院休養，27日凌晨病逝。

蘇春發原本是漁船匠師，他於20幾歲轉做手工王船，他造王船的手藝精良，成為民眾信賴的國寶級王船老師傅，連澎湖的王爺廟都跨海指定要他製作王船。

蘇春發曾在一次採訪中，出示一把斧頭說，這把斧頭使用很久了，很多王船都靠這把斧頭打造完成。對於設計好的王船，再一把火燒給王爺，是否覺得可惜，他曾經說：「不會可惜啦！那是要給王爺用的，船身造得漂亮，王爺一定很開心！」

一般人設計王船會先擬好草圖，但蘇春發從來不畫草圖，憑藉多年的造船經驗，完成一艘又一艘精美的王船，且他還在王船上架設大砲，大砲還能發射，堪稱一大創舉，也贏得「鬼才王船師」的美譽。

文化部於2012年將蘇春發名列「王船工藝保存技術及保存者」，堪稱是「王船匠師國寶」，高雄市立歷史博物館2015年對蘇春發進行口述訪談，出版「造王船的男人－蘇春發的工藝與工班」口述專書，2021年元月高雄市立圖書館列為好書推薦。