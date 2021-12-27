蝦皮購物近期積極拓展「蝦皮店到店」實體門市，賣家與買家都可以透過該門市寄件與取件，加上初期開放免運優惠，吸引不少消費者使用，蝦皮也展現驚人的展店速度，上周更一口氣新增16家門市，引起PTT網友們熱議，不過有網友卻質疑蝦皮的模式無法賺錢，意外釣出內行人分析，他認為「養套殺」絕招是商場慣用手法，先砸錢搶市占後再收費，最慘還是為了買而買的消費者，「蝦皮沒收運費，但把成本反映到賣家的手續費，最後賣家也開始調高價格，到頭來都是一樣的，價格反而變得不透明。」

該名網友在PTT論壇八卦版上以「蝦皮店到店根本就是賠錢貨吧？」發文，質疑蝦皮迅速拓展店到店門市的策略，「每間門市貨物都爆棚，請4個人還忙不過來，但蝦皮要吸收運費，還要加上門市店租及人力成本，其實根本虧爆吧。」

文章引起網友們熱烈討論，有不少人認為，蝦皮使用「養套殺」方式，先砸大錢搶市占，站穩腳步後再開始收費，「為免運買的最慘，蝦皮沒收運費，但把成本反映到賣家的手續費，賣家也開始調高價格，到頭來都是一樣的，價格反而變得不透明」、「初期一定虧阿，但等到具有規模就不一定」、「把市場吃下來再漲價，你有沒有熊貓既視感」、「市占先幹掉同業就贏了」、「大陸絕招燒死對手後獨佔市場再亂喊價。」

此外，有網友提及，蝦皮對賣家抽取4%的手續費，靠著以量取勝的方式，不一定會虧錢，「消費者還是最慘的，行為模式被固定後，漲價還不是會掏錢」、「賣家被抽的錢會反映給消費者，別傻了」、「大型賣家一個月給蝦皮手續費都超過門市租金很多很多了」、「蝦皮慣用手段，當初也是靠免運搶市占，現在則是要搶物流，整個壟斷下來。」

不僅如此，網友們也對蝦皮開店的速度嚇傻，「一周狂開16家，這甚麼速度」、「砸大錢沒手軟的，單周16家…」、「真的好多間 家附近也突然冒出一家」、「很厲害，有的點店租很高...照開」、「跟當年娃娃機店一樣，突然就一堆」、「一條路上好幾家，很扯。」