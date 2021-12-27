許多疾病與肥胖有關，就算不追求外觀，也要顧健康，但許多人減肥往往用錯方法，導致事倍功半。醫師江坤俊分享「血型減肥法」，4大血型的人建議該怎麼吃？哪些食物不要碰？有機會讓瘦身效果更明顯。

「總有一天一定會胖回來」，江坤俊在「江P醫件事」分享，一般人若採極端方式，或許前3個月能成功，但絕對無法持久，最後就是前功盡棄。他推薦「血型減肥法」，依個人血型，攝取對自己最好的食物養分。

如最古老的O型血，江坤俊指出，早期人類過游牧生活，當時大部分的食物來源是吃獵物，也就是富蛋白質的肉類，因此O型人對肉類消化較佳；要是吃穀物或豆類，反而容易造成脂肪堆積。

A型人最早在地中海附近被發現，代表A型適合吃蔬果類、天然穀物，也因胃酸水平稍低，建議少吃動物性蛋白質。

B型人是喜馬拉雅山的遊牧民族，江坤俊說，該地區氣候惡劣，就算想減肥也不太需要特別用哪一種減肥法，唯一要留意的就是「減少雞肉攝取」，但這是統計結果，沒有確切說明。

至於只佔5%的AB型，因兼顧A、B型，基本上什麼都可以吃，以雞蛋、海鮮、綠色蔬菜為主，另外注意「少量多餐」原則。

有人提問，血型影響減肥的原理是什麼？江坤俊指出，血型由基因決定，同時也可能製造了其他的蛋白質或具其他功用，不過實際情況仍屬未知。不管哪一種血型，飲食上兼顧均衡，不要特別愛吃哪一類或都不吃哪一類，保持健康才有減重的動力。