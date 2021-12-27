台大、清大、陽明交大及成大近來陸續成立重點領域研究學院，但學生卻面臨無處進行實作的問題。科技部今天表示，國家實驗研究院台灣半導體研究中心的貴重儀器使用率將由不到80％再往上提升，並提供頂大重點領域研究院一半學生的實作課程。

立法院教育及文化委員會今天審查科技部預算，根據國研院台灣半導體研究中心提供的資料，109年度購買成本1000萬元以上的貴重儀器計39件，購買成本為10.3億元，占國研院購置成本1000萬元以上之貴重儀器合計件數的44.32％及購置成本的15.19％。

不過國研院半導體研究中心109年度購置的這些貴重儀器，使用率均低於80％，而110年度截至第2季止，購買成本1000萬元以上的貴重儀器計有36件，仍有高達27件的使用率低於80％。

在110學年，有台大、清大、陽明交大及成大等頂大成立重點領域研究學院，同時有17間公私立大學校院成立半導體相關學院學程，相關學生需要有地方進行實作，而國研院半導體研究中心是最好的地方。

不過包括民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委黃國書及國民黨立委李德維等人均認為，國研院半導體研究中心貴重儀器的使用率偏低，應該再提高。

黃國書說，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》已於今年5月制定公布，國立大學得設立國家重點領域研究學院，且已有部分大學申請增設半導體等相關高科技研究學院，國研院半導體研究中心應與各大專校院成立的半導體學院密切合作，並增進設施使用效益。

科技部長吳政忠回應，國研院半導體研究中心在國內半導體產業的發展扮演關鍵角色，也是國內大學半導體領域學生非常重要的實習場所，中心貴重儀器使用率不到80％，之後將努力提升。

目前台大、清大、陽明交大及成大設置的重點領域研究學院，每年招收400個碩博士生，國研院半導體研究中心承諾，未來將提供200名以上研究生的半導體實作課程。