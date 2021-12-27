減少碳排放是近年來全球對抗極端氣候的共識，利用綠能電力，電解水分子，並將所得氫氣，用來中和碳排放，更是世界各國的研發焦點，國立中山大學化學系教授陳軍互帶領的研究團隊，突破大規模生產氫能與高解析電子導線技術，兩項創舉獲得2021美國科學暨發明展金牌、銀牌獎、加拿大特別獎、以及2021-IWIS國際華沙發明展金牌、銀牌獎等五個橫跨歐美的國際獎項。

中山大學教授陳軍互27日指出，目前全球主要的技術瓶頸，在於如何達到高電流、大規模地進行水電解產生氫氣，現今技術大多只能達到電流密度10-500（mA cm-2）。

陳軍互表示，他與研究生黃柏壬、陳文泰、許婉筠及許峻承組成的研究團隊，成功開發高附著力析氧反應催化劑，可克服高電流運作下，造成的催化劑剝離，進而達到元件能在5000（mA cm-2）下持續運作，大大提升至目前標準的10至500倍。其他整體效能也優於目前歐洲商用機型。

他說，「水電解技術將來會朝向大電流體系，才能供給足夠量的氫氣，來支持中和碳排放以及能源儲存的需求」，而中山大學團隊的獨特ARD技術（Acidic Redox-assisted Deposition，譯名:酸性氧化還原輔助沉積法），能以捲送的方式，大量生產高附著力的關鍵催化劑，化學成份上，使用一般常見金屬元素，不需仰賴地殼含量低的貴金屬，使氫氣生產成本大幅降低，讓本技術更貼近未來的商轉需求。

此外，現今5G通訊到下一代電子元件，仰賴不斷地高解像化及高密度化的金屬線路技術，現今網版印刷製程以大約100微米為解析度極限，無法滿足當代40微米以下線寬／線距的解析度要求。

陳軍互教授帶領研究生謝佳君、周湙程及湯崴任，與勤凱科技公司進行產學合作，成功開發光學微影銀漿。此銀漿僅需塗布、曝光、顯影三步驟，即可快速地生產高解析金屬線路圖樣。

該技術相較於傳統製程，解析度可大幅提高線寬5微米／線距13微米的最佳解析度。該項技術也同時獲得2021美國科學暨發明展銀牌獎、2021國際華沙發明展銀牌獎，及科技部未來科技獎展示的肯定。

陳軍互表示，未來將與團隊持續推動這兩項技術的實用化，並透過技術轉移與專利授權等方式，偕同台灣產官學研單位，持續推高技術門檻，讓台灣的未來能在綠能科技上自主，期待中山大學成為綠能發展的重要基地。