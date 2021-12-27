警方巡經南屯區河南路段，見一名機車騎士不斷揮手貌似求救，員警立即下車了解。（警方提供）

中市警局第四分局黎明派出所巡佐蔡文卿、警員黃志仁，日前執行巡邏勤務巡經南屯區河南路段，見一名機車騎士不斷揮手貌似求救，員警立即下車了解；王姓騎士表示騎車途中突感手部刺痛不適，停車後發現右手手掌疑似遭蜂螫，一時間慌了手腳不知該如何處理，恰巧看到巡邏車經過，趕緊請求員警協助。

警方指出，員警一邊安撫騎士情緒，一邊檢視其有無過敏反應，確認周遭無蜂巢或蜂群集結後，隨即撥打119請救護車到場，所幸並無大礙，騎士亦鬆了一口氣，頻頻感謝員警的暖心幫忙。

警方說，28歲的王姓騎士向員警陳述，當時在騎車時，手部猛然一陣劇痛宛如遭電擊一般，連忙停靠路旁察看，發現慘遭蜂吻，因無經驗又疼痛難耐，剛好遇到員警出現。

巡佐蔡文卿平時就熱愛戶外活動，有豐富的登山健走經驗，在發現王姓騎士遭蜂螫後，先行確認騎士有無急性過敏症狀，再從旁將蜂刺挑出，防止蜂刺持續釋放蜂毒而引起不適；王姓騎士見員警熟練俐落的手法佩服不已，經救護人員評估無造成其他不適狀況，騎士再三感謝員警專業又熱心的協助，開心地騎車離去。

黎明派出所長林澤聰表示，警察工作除維護社會治安和交通安全外，即時提供民眾協助亦為其中一環。若民眾遇到蜂螫狀況，應立即遠離蜂巢警戒範圍後，被蜂螫叮的傷口，勿用尿液偏方解痛，應即通報119協助就醫。