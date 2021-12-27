新聞主播陳柔安笑容甜美，曾任職東森電視、澳亞衛視，現為粵港澳大灣區節目主持人、製作人，她23日迎接33歲生日，驚喜公開已婚新身分，但否認雙喜臨門。

陳柔安23日透過社群平台曬出一張和聖誕樹的合照，寫道：「謝謝大家的生日祝福，今年對我來說是很難忘的一年，是第一次離家這麼久，也是成為新手人妻後的第一年。」由於人在香港，她透過視訊和親朋好友團聚，即便雙方隔著台灣海峽，家人還是特地買了蛋糕慶生，陳柔安不禁感性地說：「一起唱生日快樂歌的瞬間有點想泛淚，儘管不在彼此身邊，暖心的愛卻絲毫未減。」而網友看到關鍵字「新手人妻」，紛紛驚呼原來女神已經結婚了，狂刷一排祝福的留言。

陳柔安去年低調結婚，卻在今年生日才宣布喜事，被外界好奇是否雙喜臨門？根據《自由時報》報導，陳柔安掛保證沒懷孕，和丈夫享受著兩人世界。

事實上，陳柔安和香港籍丈夫早在2019年就有成家想法，礙於香港社會動盪不安加上新冠肺炎爆發，婚事一延再延，直到去年終於完婚，並於今年生日將好消息告知網友，一同分享喜悅。