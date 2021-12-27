世界田總在今年耶誕節之前宣布將要限制比賽用鞋的厚度，依照現行規則，田徑釘鞋的鞋底限制在2公分，800公尺以上賽事為2.5公分，路跑鞋開放至4公分，新規定一律限制在2公分。田總表示新規定將於2024年11月1日生效，跑鞋製造商還有充裕的時間進行調整。

新規定主要是基於現有的爭議，因為跑鞋材質愈來愈進步，已經引起外界和一些選手對公平性的質疑。牙買加飛人「閃電」波特（Usain Bolt）批評過現在的釘鞋太強了，未來的選手可能靠著高科技跑鞋來破他的紀錄。「我不敢相信現在變成這樣，釘鞋被調整到可以讓選手跑得更快。」波特生涯都是穿著Puma的釘鞋。

本屆東京奧運400公尺跨欄金牌沃爾霍姆（Karsten Warholm）賽後批評美國選手班哲明（Rai Benjamin）的Nike Air Zoom Maxfly釘鞋，認為那根本是在鞋底加了彈跳床。另一位牙買加女將Shelly-Ann Fraser-Pryce今年穿著同款的鞋跑出33年來最快的女子百米成績10.63秒。

沃爾霍姆後來補充說：「我的話引起一些誤會，老實說我不確定（Nike）有最好的鞋，我的鞋（Puma）可能一樣好，但我的重點在於每當有人跑出好成績，大家難免就會質疑球鞋，這是可信度的問題。我不希望坐在家裡看比賽的觀眾被當成傻子。」Nike那款鞋符合2公分鞋底的規定。

世界田總將不會禁止已有的彈性技術（energy return，節省跑步能量的消耗），同時禁止在鞋上安裝除了心率、踏頻感應之外的智慧型科技。