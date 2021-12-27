大陸國家統計局今天公布11月規模以上工業企業實現利潤總額8059.6億元(人民幣，下同)，年增9.0％，增速較上月回落15.6個百分點，兩年平均增長12.2％。

1-11月規模以上工業企業實現利潤總額7兆9750.1億元，年增38.0％，比2019年1-11月增長41.3％，兩年平均增長18.9％，增速繼續保持較高水準。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，11月隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下遊行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善特徵。

朱虹指出，11月工業企業效益狀況主要呈現以下特點：

一是利潤行業結構有所改善。11月，部分大宗商品價格出現回落，採礦、原材料行業對利潤增長的拉動作用有所減弱，而處於中下游的裝備、消費品製造業對工業企業利潤的貢獻增加，利潤占比明顯上升，上下游利潤分化現象有所緩解。

從行業看，在41個工業大類行業中，有26個行業利潤較去年同期增長，較上月增加3個，增長面有所擴大；有22個行業利潤狀況較上月改善，其中中下遊行業占比超過8成。

二是消費品製造業利潤增速明顯加快。11月，在消費品生產穩定恢復、價格回升等因素帶動下，消費品製造業利潤年增13.6％，較上月明顯加快10.0個百分點，增速連續兩個月回升，增速高於規模以上工業平均水準4.6個百分點。

分行業看，服裝、食品類盈利狀況均較好，紡織服裝、紡織行業利潤年增率分別達63.1％、21.7％，利潤由降轉增或增長加快；酒飲料、農副食品加工、文教工美、食品製造行業利潤年增速分別為16.9％、14.6％、14.3％和13.6％，均實現較快增長。

三是裝備製造業利潤由降轉增。11月，裝備製造業利潤同比增長0.8％，而10月為下降7.5％，利潤由降轉增。其中，汽車、通用設備行業雖然利潤較去年同期分別下降6.4％、6.2％，但在晶片短缺問題有所緩解、市場需求改善等因素推動下，降幅較上月分別收窄22.1、9.5個百分點。受益高附加值產品產量增加、集裝箱(貨櫃)需求快速增長等因素，鐵路船舶、金屬製品行業利潤分別年增長48.4％、29.1％，均較上月明顯加快。

四是採礦業繼續帶動工業企業利潤增長。11月，採礦業利潤年增長248.4％，延續了年初以來的快速增長態勢，但增速比上月明顯回落，對工業企業利潤增長的帶動作用有所減弱。分行業看，隨著保供穩價政策有力推進，煤炭價格較前月明顯回落，但由於價格年漲幅仍然較高，煤炭行業利潤年增長308.1％；油氣開採行業受原油價格同比上漲明顯、同期基數較低等因素共同作用，利潤增速有所加快。

五是私營、小微企業利潤繼續改善。在減稅降費、融資支持等一系列助企紓困政策措施作用下，私營、小微企業經營狀況持續改善。11月私營企業、小微企業利潤年增率分別為12.9％、15.9％，比規模以上工業平均水準分別高3.9、6.9個百分點。

朱虹指出，總的來看，11月工業企業利潤繼續保持較快增長，行業均衡性也有所改善，但成本壓力仍然較大，下遊行業利潤改善還需進一步鞏固。下階段，要加大對製造業企業特別是中小微企業的精准支持，進一步做好保供穩價工作，促進工業經濟健康穩定運行。